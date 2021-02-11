Нужно написать nodejs модуль на javascript, который бы конвертировал данные из .csv файла в .km (mindmap)
Разработка метода пакетного удаления водяных знаков авито
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать способ массового удаления водяных знаков с авито (недвижимость)
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходим сканер для определённых бк и проставление в автоматическом режиме ставокЗакрыт3 года назад
Необходима разработка и настройка API для сбербанка. Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.Закрыт3 года назад
Необходимо сделать парсер или скрипт, который бы автоматически регистрировал аккаунты на 150-200 нужных сайтах и в профилях этих аккаунтов прописывал нужные мне ссылки. Бюджет работы можете сами огласить.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходим Node.js, Electron, React разработчик на проект. На данный момент идёт разработка мессенджера (Element, Web). В ваших задачах будет разработка и доработка приложений (десктоп, веб-клиент). Над проектом на данный момент работает 4 разработчика (Node.js, Python). По всем вопросам ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Написать приложение для психодиагностического тестирования. Необходимо расписать алгоритм приложение, граф системы. Так же написать описание алгоритма, то есть расписать подробно основные принципы по которым построена оболочка, расписать структуру программы. Расписать программное обеспечение алгоритмов, по блокам. Пример ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 года назад
- $4000
Необходимо разработать сервис загрузки и обработки больших отчетов данных. Rest сервис с единственным методом который принимает файл с данными. Формат файла на ваш выбор. Файл может содержать порядка 50 000 строк. Загрузка должна быть синхронной, пользователь должен дождаться ответа от сервиса. Полученные ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать телеграм бота для прохождения обучающих программ: Основные функции: Отправка видео для просмотра. Получение обратной связи от пользователя: аудио и в текстовом формате. Получение обратной связи от клиента, опросы. Авторизация пользователя через номер телефона.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт3 года назад
- $1500
Боты должны уметь: подписываться, лайкать, репостить, комментировать, отправлять сообщения в лс. Смотреть видео, комментировать видео по тегу. Выкладывать видео. Платформы: VK, TIKTOK, LIKEE Это MVP. Конечный план: https://miro.com/app/board/o9J_klh7Q48=/Закрыт3 года назад