Nodejs модуль - конвертация .csv в .km (mindmap)

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Нужно написать nodejs модуль на javascript, который бы конвертировал данные из .csv файла в .km (mindmap)

3 года назад
skripnik-dima
Дмитрий 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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