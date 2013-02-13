Нужен парсер

Большой опыт работы с Microsoft Visual Studio, начиная с VS2005 Работа долгосрочная минимально на 6 месяцев (возможна частичная занетость) Перед началом работы даётся тестовое задание для выполнения которого 1-3 дня . Кого заинтересовало просим обратиться в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
парсинг 2х сайтов по предоставленным урлам.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать парсер для парсинга локально расположенного файла. Размер файла - более 3 GB. Результаты выборки сохранить в txt файл. Исходник предоставить. Желательно СБС. Более подробное ТЗ исполнителю.Прикладное ПО16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется .NET разработчик для разработки утилиты командной строки, совмещающей несколько папок с большим количеством изображений. Примерный срок работы - не более недели. Задание во вложении.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется внутри программы перехватывать вызов функции и передавать свои параметры для нее. Предположим есть 3 пункта меню. Каждый из них вызывает определенную функцию (одну и ту же) со своими параметрами. Нужно реализовать вызов этой функции со ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна програмка примерно как http://ianalysis.ru/ -- с возможностью обновления пользователями версии программы.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработать программу под Linux (Unix) по работе с Bluetooth, Toshiba Bluetooth Stack и Microsoft Bluetooth Stack. От вас успешный опыт разработки, портфолио. Умение работать с протоколами Bluetooth. ТЗ будет выслано исполнителю. От вас предложенияПрикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
нужно сделать простой макрос для ОО 1. Есть файл, состоящий из двух листов. Первый лист называется "Исходник" 2. В первый лист каждый раз, каждый день, в нужно время вставляются список нужных товаров (кол-во столбцов всегда разное, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется разработать приложение для "склеивания" нескольких MP3 файлов в один: - язык реализации Java 7 - на входе несколько десятков MP3 файлов (возможно с разными техническими данными) - необходимо иметь возможность указать порядок "склейки", например в виде ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется создать отдельную программу-презентацию для тач-скрина. Главная страница - стилизованая карта Москвы на которой 9 точек При нажатии на каждую из них всплывает страница с 4мя "подменю" - информация, галерея и пр. +кнопки закрыть, назад, переключатель языка (русский ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка workflow с скозной интеграцией с 1С и другими приложениями. Нужен профессионал своего дела, готовый к интересным и новым разработкам с помощью системы SAP.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад