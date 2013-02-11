Программа под Linux по работе с Bluetooth

$1000
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Требуется разработать программу под Linux (Unix) по работе с Bluetooth, Toshiba Bluetooth Stack и Microsoft Bluetooth Stack. От вас успешный опыт разработки, портфолио. Умение работать с протоколами Bluetooth.

ТЗ будет выслано исполнителю.

От вас предложения

Linux
11 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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