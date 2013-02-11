Программа под Linux по работе с Bluetooth

нужно сделать простой макрос для ОО 1. Есть файл, состоящий из двух листов. Первый лист называется "Исходник" 2. В первый лист каждый раз, каждый день, в нужно время вставляются список нужных товаров (кол-во столбцов всегда разное, ...
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Требуется разработать программу под Linux (Unix) по работе с Bluetooth, Toshiba Bluetooth Stack и Microsoft Bluetooth Stack. От вас успешный опыт разработки, портфолио. Умение работать с протоколами Bluetooth.
ТЗ будет выслано исполнителю.
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