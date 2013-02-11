Простой макрос для Open office

нужно сделать простой макрос для ОО

1. Есть файл, состоящий из двух листов. Первый лист называется "Исходник"

2. В первый лист каждый раз, каждый день, в нужно время вставляются список нужных товаров (кол-во столбцов всегда разное, около 5). Просто на этот лист берем и копируем нужный нам список товаров.

3. Второй лист называется "Не добавлять". На этот лист будут вноситься товары, которые не будут добавляться в ИМ.

4. Кнопка "Почистить файл" будет удалять из листа "Исходник" продукты, которые находятся на листе "Не добавлять" и список продуктов будет просто копироваться либо в новый файл либо в Лист3 "Очищенный список"