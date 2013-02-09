Разработка презентации

Требуется разработка workflow с скозной интеграцией с 1С и другими приложениями. Нужен профессионал своего дела, готовый к интересным и новым разработкам с помощью системы SAP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать отдельную программу-презентацию для тач-скрина.
Главная страница - стилизованая карта Москвы на которой 9 точек
При нажатии на каждую из них всплывает страница с 4мя "подменю" - информация, галерея и пр.
+кнопки закрыть, назад, переключатель языка (русский английский)
Дизайн , контент, перевод - все предоставим.
Срок 2-3 дня.
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