Создать календарь с анимацией

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Нужно создать календарь на весь год с анимацией. Календарь православный, нужна анимация для икон на каждый день.

То есть при включении компьютера и запуска календаря, выскакивает икона на каждый день. Информацию о праздниках на каждый день предоставлю исполнителю. Объем текста для наполнения календаря будет большой. Примерно информация будет взята из 35 источников (тоже календарей, но разных). Указывайте стоимость работы, учитывая наполнение из 35 источников.

11 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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