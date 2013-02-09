Создать календарь с анимацией

Надо парсер 2GIS. Дешевле продающихся. Результат нужен такой: название-email (название организации). Нужны все организации, без параметров. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! Люди, которым лень посмотреть - что такое 2GIS, и имеющие другие вопросы, которые можно нагуглить - сразу не ...
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Нужно создать календарь на весь год с анимацией. Календарь православный, нужна анимация для икон на каждый день.
То есть при включении компьютера и запуска календаря, выскакивает икона на каждый день. Информацию о праздниках на каждый день предоставлю исполнителю. Объем текста для наполнения календаря будет большой. Примерно информация будет взята из 35 источников (тоже календарей, но разных). Указывайте стоимость работы, учитывая наполнение из 35 источников.
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