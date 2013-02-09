Создать календарь с анимацией

Нужно создать календарь на весь год с анимацией. Календарь православный, нужна анимация для икон на каждый день.

То есть при включении компьютера и запуска календаря, выскакивает икона на каждый день. Информацию о праздниках на каждый день предоставлю исполнителю. Объем текста для наполнения календаря будет большой. Примерно информация будет взята из 35 источников (тоже календарей, но разных). Указывайте стоимость работы, учитывая наполнение из 35 источников.