Склеить MP3-файлы (Java)

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Добрый день.

Требуется разработать приложение для "склеивания" нескольких MP3 файлов в один:

- язык реализации Java 7

- на входе несколько десятков MP3 файлов (возможно с разными техническими данными)

- необходимо иметь возможность указать порядок "склейки", например в виде списка с именами файлов

- на выходе должны получить один файл с указанными техническими данными и запоненными тегами ID3v2.3 (значения передаются на вход)

- требуется предусмотреть опцию вставки между "склеиваемыми" MP3 файлами пауз указанной длительности (в мс.)

Просьба писать только сюда.

UPGRADE:

1. в итоге требуется функция/набор классов, реализующая данный функционал, и простая консольная обертка для легкой проверки итогового функционала

2. Java - обязательное требование, другие языки не рассматриваются

Спасибо!

С уважением,

Сергей

11 лет назад
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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