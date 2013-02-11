Перехват функции внутри программы C#

Нужна програмка примерно как http://ianalysis.ru/ -- с возможностью обновления пользователями версии программы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внутри программы перехватывать вызов функции и передавать свои параметры для нее.
Предположим есть 3 пункта меню. Каждый из них вызывает определенную функцию (одну и ту же) со своими параметрами. Нужно реализовать вызов этой функции со своими параметрами (например, по клику на кнопке).
Известны лишь текст пунктов меню и имена соответствующих компонентов меню. Имя и параметры вызываемой функции неизвестны.
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