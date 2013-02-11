Перехват функции внутри программы C#

Требуется внутри программы перехватывать вызов функции и передавать свои параметры для нее.

Предположим есть 3 пункта меню. Каждый из них вызывает определенную функцию (одну и ту же) со своими параметрами. Нужно реализовать вызов этой функции со своими параметрами (например, по клику на кнопке).

Известны лишь текст пунктов меню и имена соответствующих компонентов меню. Имя и параметры вызываемой функции неизвестны.