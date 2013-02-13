Требуется программист C++

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Большой опыт работы с Microsoft Visual Studio, начиная с VS2005

Работа долгосрочная минимально на 6 месяцев (возможна частичная занетость)

Перед началом работы даётся тестовое задание для выполнения которого 1-3 дня .

Кого заинтересовало просим обратиться в скайп webkit777

11 лет назад
webkit777
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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