Обновить программу Налоговик-2018 внутри сервиса

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка5549 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение.

Более подробно с кандидатом!

3 года назад
akorobkov
Алексей 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужна консультация эксперта github

    Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать программу для связи WiFi весов c ПК

    Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот

    Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате.  Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка плагина для Navisworks

    $30

    Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать API Сбербанка для АМО СРМ

    Необходима разработка и настройка API для сбербанка. Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется сделать парсер/скрипт

    Необходимо сделать парсер или скрипт, который бы автоматически регистрировал аккаунты на 150-200 нужных сайтах и в профилях этих аккаунтов прописывал нужные мне ссылки. Бюджет работы можете сами огласить.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад