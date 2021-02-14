Обновить программу Налоговик-2018 внутри сервиса

Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение.
Более подробно с кандидатом!
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате. Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать способ массового удаления водяных знаков с авито (недвижимость)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать nodejs модуль на javascript, который бы конвертировал данные из .csv файла в .km (mindmap)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходим сканер для определённых бк и проставление в автоматическом режиме ставокПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима разработка и настройка API для сбербанка. Необходимо виджет для АМО СРМ, который мониторит поступившие платежи и сверяет их с ранее выставленными счетами в карточках сделок в АМО СРМ.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать парсер или скрипт, который бы автоматически регистрировал аккаунты на 150-200 нужных сайтах и в профилях этих аккаунтов прописывал нужные мне ссылки. Бюджет работы можете сами огласить.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад