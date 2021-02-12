Нужна консультация эксперта github

Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit.
Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt
Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке от 2017
Я бы хотел немного обновить вебкит, не много это значит до комитов января 2018 года
Я глубоко не понимаю как все устроено, но вижу примерно такой план действий
в QtWebKit находятся исходники webkit на июнь 2017 примерно. я бы хотел узнать дату последнего коммита в репо webkit который был перенесен в qtwebkit тем самым найду точку входа. Затем от этого комита я начну постепенно "переносить" (не знаю как) изменения из webkit в qtwebkit и мелкие проблемки при компиляции сразу исправлять и таким образом дойти до нужной версии webkit и получить рабочую версии QtWebKit c обновленным webkit
Кто может меня проконсультировать в данном вопросе или сделать эту работу. Мне нужно чтобы движок в QtWebKit начал поддерживать async await в javascript т.е. браузер обновился до поддержки этих команд.
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