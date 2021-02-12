Нужна консультация эксперта github

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Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit.

Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt

Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке от 2017 

Я бы хотел немного обновить вебкит, не много это значит до комитов января 2018 года

Я глубоко не понимаю как все устроено, но вижу примерно такой план действий

в QtWebKit находятся исходники webkit на июнь 2017 примерно. я бы хотел узнать дату последнего коммита в репо webkit который был перенесен в qtwebkit тем самым найду точку входа. Затем от этого комита я начну постепенно "переносить" (не знаю как) изменения из webkit в qtwebkit и мелкие проблемки при компиляции сразу исправлять и таким образом дойти до нужной версии webkit и получить рабочую версии QtWebKit c обновленным webkit

Кто может меня проконсультировать в данном вопросе или сделать эту работу. Мне нужно чтобы движок в QtWebKit начал поддерживать async await  в javascript т.е. браузер обновился до поддержки этих команд.

3 года назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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