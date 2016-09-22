Необходимо разработать програму - сканер медицинских снимков человека с последуещей диагностикой Более подробно напишу на почту. Цена и строки обсуждаються.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть список необходимых данных.
Нужно сделать парсер данных и экспортировать их в XLS, в идеале - десктопная утилита либо серверный скрипт для самостоятельного парсинга.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
Программа формирования pdf документа из текстовых файлов. Вставка текста по алгоритму, построение графиков и таблицы. Макет документа во вложении.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть Excel документ с одним листом (название Отчет).В нем находится таблица, которую нужно заполнять информацией из других файлов с длинными названиями (все они внутри похожи). В файлах на листах 1 находятся таблицы в которых заполнены столбцы ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
личного кабинета. Описание в приложении.Жду стоимость, сроки, вопросы?Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать простенькую десктоп софтинку выполняющую 1 функцию + компилятор с помощью которого я смогу потом сам менять входные данныеПрикладное ПО14 заявокЗакрыт7 лет назад
С публичной кадастровой карты, находящейся по адресу [url=http://pkk5.rosreestr.ru/]pkk5.rosreestr.ru/[/url] нужно спарсить информацию по объектам "участки", находящимся в Москве и Московской области с кадастровой стоимостью от 150 млн. руб и более. Кадастровые номера в москве начинаются с ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3000
Нужна программа для автоматизированного повышения посещаемости интернет ресурсов, способная осуществлять имитацию различных действий с объектами интернет ресурса (скроллинг, движение мышки и т.д.), которая будет работать на выделенном сервере. Требования: -Веб интерфейс для управления: -Админ панель; -Личный кабинет пользователя; -Системы оплаты ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки скрипта экономической игры (хайпа) Предлагается следующие варианты сотрудничества: - отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента - выполнение – реализация нового скрипта, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь в подготовке CSV-файла и XML-файла для разработки бота в телеграм, вот инструкция https://www.botobot.ru/help, для трёх компаний: centernewton.by, brovar.by, salerm.by Интересуют сроки и цена?Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный специалист по программе Zennoposter. [b]Опытный, поскольку доделывать/тестировать за исполнителя шаблон нет никакой возможности[/b]. Готовы справедливо оплатить Ваш труд, но рассчитываем получить надежный и быстрый скрипт в согласованные сроки. С нашей стороны — подробное ТЗ, своевременная ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад