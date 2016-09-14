Программа формирования pdf документа из текстовых файлов

Прикладное ПОЗакрыт11 заявок255 просмотров
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Программа формирования pdf документа из текстовых файлов. Вставка текста по алгоритму, построение графиков и таблицы. Макет документа во вложении.

7 лет назад
lyocell
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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