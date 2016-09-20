Приложение для обработки эксель файлов

Необходимо разработать програму - сканер медицинских снимков человека с последуещей диагностикой Более подробно напишу на почту. Цена и строки обсуждаються.
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Есть Excel документ с одним листом (название Отчет).В нем находится таблица, которую нужно заполнять информацией из других файлов с длинными названиями (все они внутри похожи). В файлах на листах 1 находятся таблицы в которых заполнены столбцы от B до L.Нас интересуют только столбцы С, J, K, L а так же именование самих этих файлов.сами таблицы содержат некую дневную статистику. Также в таблице есть суммарные месячные цифры дневной статистики (это можно понять посмотрев на столбец С). Нам из документов нужно в основном файл следующая информация: Наименования документа, Суммарная месячная статистика в столбцах J,K,L.В основной документ в столбец Settings заносится название документа из которого берется информация. Название документа сразу заносится на три ПУСТЫЕ строки (столбец Settings), а так же в столбце Profit печатаются наименования у трех строк: FIX, Max, Min.Строка FIX это столбец K в других файлах из которых берем информациюСтрока Max это столбец LСтрока Min это столбец JВ документах в столбцах J,K,L ищутся строки где суммарные данные помесячно (понять где данные можно по столбцу С) и копируются в основной документ в строки FIX, Max, Min в соответствующие ячейки столбцов (там обозначены месяцы). После этой операции когда все скопировано, необходимо подсчитать итоговые суммы у Fix, Max, Min в столбец E.В основном документе у строк FIX, ячейки Sum и месячные ячейки где есть числа, должны подсвечиваться цветом. Если число за месяц положительное, то зеленый цвет, если отрицательное, то красный. Ячейка Sum (столбца Е) если положительное число, то зеленый, если отрицательно, то красный.
Обработка нового файла, позволяет заполнять новые три строки и так каждый раз.
Примеры файлов прикреплены.
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