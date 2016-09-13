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Программа для автоматизированного повышения посещаемости сайтов
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Нужна программа для автоматизированного повышения посещаемости интернет ресурсов, способная осуществлять имитацию различных действий с объектами интернет ресурса (скроллинг, движение мышки и т.д.), которая будет работать на выделенном сервере.
Требования:
-Веб интерфейс для управления:
-Админ панель;
-Личный кабинет пользователя;
-Системы оплаты (пополнение баланса пользователя в личном кабинете);
-Возможность работать с IP от 15 000 и более;
-Возможность работы с proxy;
-Возможность работы с неограниченным количеством доменов;
-Возможность добавления большого количества страниц для каждого отдельного домена (до 1000);
-Настраиваемое время выполнения задания;
-Возможность настройки кликов (на различные объекты – ссылки, баннеры и т.д.) по маске;
-Настраиваемый промежуток времени уникальности IP;
-Подмена HTTP-Referer'а (возможность указать до 1000 источников трафика);
-Возможность настройки глубины просмотра страниц с указанием любого пути посещения;
-Суточный и недельный таргетинг;
-Гео таргетинг;
-Возможность фильтрации трафика:
– белого или черного списка IP
– прокси IP
– статических/динамических IP
-Возможность указания ежедневного прироста.
Исполнитель должен установить программу на сервер, настроить и передать заказчику полностью функционирующей.
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