Программа для автоматизированного повышения посещаемости сайтов

$3000
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Нужна программа  для автоматизированного повышения посещаемости интернет ресурсов, способная осуществлять имитацию различных действий с объектами интернет ресурса (скроллинг, движение мышки и т.д.), которая будет работать на выделенном сервере. 

Требования:  

-Веб интерфейс для управления: 

-Админ панель; 

-Личный кабинет пользователя; 

-Системы оплаты (пополнение баланса пользователя в личном кабинете); 

-Возможность работать с IP от 15 000 и более; 

-Возможность работы с proxy; 

-Возможность работы с неограниченным количеством доменов; 

-Возможность добавления большого количества страниц для каждого отдельного домена (до 1000); 

-Настраиваемое время выполнения задания; 

-Возможность настройки кликов (на различные объекты – ссылки, баннеры и т.д.) по маске; 

-Настраиваемый промежуток времени уникальности IP; 

-Подмена HTTP-Referer'а (возможность указать до 1000 источников трафика); 

-Возможность настройки глубины просмотра страниц с указанием любого пути посещения; 

-Суточный и недельный таргетинг; 

-Гео таргетинг; 

-Возможность фильтрации трафика: 

   – белого или черного списка IP 

   – прокси IP 

   – статических/динамических IP 

-Возможность указания ежедневного прироста. 

Исполнитель должен установить программу на сервер, настроить и передать заказчику полностью функционирующей.

7 лет назад
STARWAREZ
Виктор 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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