Делаем проект, в рамках которого производится сбор данных с носимых устройств. В силу ряда факторов время от времени данные, получаемые с носимого устройства, могут быть искажены и случаются "выбросы", т.е. в некоторых случаях устройство показывает, ...
Парсер сайта с reCaptcha
нужен парсер контактов сайта, который показывает контакты по клику на кнопку с reCaptcha от гугла
Заявки фрилансеров
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