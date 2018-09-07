Обработка данных и фильтрация артефактов (выбросов)

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  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки180 просмотров

Делаем проект, в рамках которого производится сбор данных с носимых устройств. В силу ряда факторов время от времени данные, получаемые с носимого устройства, могут быть искажены и случаются "выбросы", т.е. в некоторых случаях устройство показывает, что не смогло считать данные и возвращает -1, в других выдает явно сильно заниженные или сильно завышенные данные. Необходимо применить один из общеизвестных алгоритмов фильтрации таких артефактов и выбросов, описать его математическую модель и проверить эффективность работы на реальных данных. Вторым этапом будет улучшение показателей точности и эффективности фильтрации. 

Способ обработки данных будет на ваше усмотрение. Возможно понадобятся познания в машинном обучении.

Заинтересованным лицам напишу подробно всю необходимую информацию о собираемых данных, вышлю примеры, а также отправлю материал (статьи, обзоры) по теме, который удалось собрать к этому моменту.

Машинное обучение
7 лет назад
coolemployer
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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