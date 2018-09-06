Создание ПО для Windows - СРОЧНО!

Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео ...
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