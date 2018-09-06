Создание ПО для Windows - СРОЧНО!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок348 просмотров

Создание ПО для Windows - СРОЧНО!

Имеется ТЗ и дизайн!

Оплата 80$, сроки сегодня к ночи - первый результат, остальное завтра!

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

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7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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