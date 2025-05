Сделать распознование

У моего стартапа есть несколько перепродаж. Дабы реализовать то что уже продано, мне нужно выполнить первый шаг и разработать следующий прототип:

Можно взять эту или похожую библиотеку:

https://github.com/ageitgey/face_recognition

Обязательно прочитать всё описание!

Описание прототипа:

Вебкамера в реалтайме распознает лица которые попадают в её поле зрения.

При распознавании лица генерируется слепок (encoding, хеш, ключ, что угодно) и сравнивается со всеми существующими слепками в базе данных.

Если это новое лицо, то вывести на экран ID нового человека и для ввода его имени с кнопкой обновить. Проще говоря записать нового человека в базу.

Если это лицо уже присутствует в базе, то вывести уведомление что это знакомый человек.

В базу должны писаться фотографии в base64 (или пути к фотографиям). Качество может быть плохое.

У вебкит-браузера должен быть доступ к камере.

Гифка:

https://cloud.githubusercontent.com/assets/896692/24430398/36f0e3f0-13cb-11e7-8258-4d0c9ce1e419.gif

В описании этой штуки нашел реализацию:

import face_recognition

picture_of_me = face_recognition.load_image_file("me.jpg" )

my_face_encoding = face_recognition.face_encodings(picture_of_me)[0]

# my_face_encoding now contains a universal 'encoding' of my facial features that can be compared to any other picture of a face!

Нужно развернуть библиотеку и реализовать на bootstrap простой интерфейс.

Вкратце нужна реализация вышеописанного.

Жду в обратном письме сроки и цену за работу.