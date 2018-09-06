Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео ...
Сделать распознование
У моего стартапа есть несколько перепродаж. Дабы реализовать то что уже продано, мне нужно выполнить первый шаг и разработать следующий прототип:
Можно взять эту или похожую библиотеку:
https://github.com/ageitgey/face_recognition
Обязательно прочитать всё описание!
Описание прототипа:
Вебкамера в реалтайме распознает лица которые попадают в её поле зрения.
При распознавании лица генерируется слепок (encoding, хеш, ключ, что угодно) и сравнивается со всеми существующими слепками в базе данных.
Если это новое лицо, то вывести на экран ID нового человека и для ввода его имени с кнопкой обновить. Проще говоря записать нового человека в базу.
Если это лицо уже присутствует в базе, то вывести уведомление что это знакомый человек.
В базу должны писаться фотографии в base64 (или пути к фотографиям). Качество может быть плохое.
У вебкит-браузера должен быть доступ к камере.
Гифка:
https://cloud.githubusercontent.com/assets/896692/24430398/36f0e3f0-13cb-11e7-8258-4d0c9ce1e419.gif
В описании этой штуки нашел реализацию:
import face_recognition
picture_of_me = face_recognition.load_image_file("me.jpg" )
my_face_encoding = face_recognition.face_encodings(picture_of_me)[0]
# my_face_encoding now contains a universal 'encoding' of my facial features that can be compared to any other picture of a face!
Нужно развернуть библиотеку и реализовать на bootstrap простой интерфейс.
Вкратце нужна реализация вышеописанного.
Жду в обратном письме сроки и цену за работу.
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