Сделать распознование

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка259 просмотров

У моего стартапа есть несколько перепродаж. Дабы реализовать то что уже продано, мне нужно выполнить первый шаг и разработать следующий прототип:  

   

   

Можно взять эту или похожую библиотеку:  

https://github.com/ageitgey/face_recognition

Обязательно прочитать всё описание!  

Описание прототипа:  

Вебкамера в реалтайме распознает лица которые попадают в её поле зрения.  

При распознавании лица генерируется слепок (encoding, хеш, ключ, что угодно) и сравнивается со всеми существующими слепками в базе данных. 

Если это новое лицо, то вывести на экран ID нового человека и  для ввода его имени с кнопкой обновить. Проще говоря  записать нового человека в базу.  

Если это лицо уже присутствует в базе, то вывести уведомление что это знакомый человек.   

В базу должны писаться фотографии в base64 (или пути к фотографиям). Качество может быть плохое.  

У вебкит-браузера должен быть доступ к камере.  

Гифка: 

https://cloud.githubusercontent.com/assets/896692/24430398/36f0e3f0-13cb-11e7-8258-4d0c9ce1e419.gif

В описании этой штуки нашел реализацию:  

   

import face_recognition  

picture_of_me = face_recognition.load_image_file("me.jpg" )  

my_face_encoding = face_recognition.face_encodings(picture_of_me)[0]  

# my_face_encoding now contains a universal 'encoding' of my facial features that can be compared to any other picture of a face!  

   

Нужно развернуть библиотеку и реализовать на bootstrap простой интерфейс.  

Вкратце  нужна реализация вышеописанного.  

   

Жду в обратном письме сроки и цену за работу.  

Bootstrap
7 лет назад
Alik1987
Алик 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров