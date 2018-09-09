Решить алгоритмические задачи по программированию на С++

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Завершен3 заявки246 просмотров

Привет! Нужно решить 7 несложных алгоритмических задач на языке С++. Фото с условиями задач прикладываю. Результат – 7 файлов .cpp с программным кодом. По цене 500 руб.. Срок – 3 дня.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

edomin
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Человек знает свое дело, задачи выполнил быстро и качественно! Код очень хороший! Рекомендую!
Отличный заказчик. Хорошая постановка задачи. Оплата в срок. Работой с Егором доволен. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

edomin
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад