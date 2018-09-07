Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео ...
Программа
Есть программа, которая делает расчёты и сохраняет данные-результаты в файле в некотором формате типа .dat.
Файлы можно открывать данной программой. Можно редактировать информацию (например, поменять какой-то один кусочек данных, остальное оставить неизменным и сравнить старый файл с новым).
Необходимо разобраться как организована структура файлов при сохранении, в каком порядке и по какому принципу хранится информация. Достать данные и сохранить в другом формате.
Язык программирования не принципиален, но C/C++ в приоритете если предложите выбор из нескольких вариантов.
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