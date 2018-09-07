Есть программа, которая делает расчёты и сохраняет данные-результаты в файле в некотором формате типа .dat.

Файлы можно открывать данной программой. Можно редактировать информацию (например, поменять какой-то один кусочек данных, остальное оставить неизменным и сравнить старый файл с новым).

Необходимо разобраться как организована структура файлов при сохранении, в каком порядке и по какому принципу хранится информация. Достать данные и сохранить в другом формате.

Язык программирования не принципиален, но C/C++ в приоритете если предложите выбор из нескольких вариантов.