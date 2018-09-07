Периодические правки по сайту на WP

требуется человек, который умеет решать различных технические задачи

- адаптивно верстать

- знает WP и может натягивать на него новые страницы

- какие-то мелкие правки типа добавление целей в метрику

- идеал если еще есть понимание сложных задач типа интеграции с АМО

если вы такой и можете вести работу по сайту, начните ответ с фразы "правки" и укажите

- стоимость часа работы

- телеграм ник для связи