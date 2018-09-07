Разработать сервис для Telegram.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки177 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать web-сервис для Telegram со следующим функционалом:

1. Автоматическая генерация пользователей (по запросу).

2. Сбор контактов из существующих групп и каналов.

3. Рассылка информации пользователям.

4. Автоматическое добавление пользователей в группы/каналы.

Готов обсудить детали. В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость реализации.

7 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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