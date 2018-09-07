Смонтировать и закольцевать видео на ютюб и запустить в стрим на ютюб

Берем 5 моих видео на моем канале ютюб, склеиваем их специальной программой, чтобы они могли транслироваться по кругу и запускаем с помощью специальной программы это видео в стрим на ютюб. Нужна программа и специалист, который может запустить вечный стрим из моего видео на канале на ютюб