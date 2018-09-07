Создать чат-бота для сообщества в "Вконтакте"

Разработать чат-бота для сообществ соц. сети "Вконтакте" чтобы (не обязательно, что этот бот будет использован для одного единственного сообщества) нужна возможность реализации следующих функций:

1)ответ на сообщения в диалоге (строго, например: если ему пишут "а" , он отвечает "б" и никак иначе), если один ответ уже использовался ботом, то он повторно не должен использоваться, т. е. сообщение должно игнорироваться.

2)возможность при получении ботом определённого сообщения (например "файл") он отправлял картинку.

3)нужна возможность включать и выключать бота.

4)функция ответить на непрочитанные сообщения (например во время того пока бот был выключен было получено некоторое количество сообщений. Так вот при нажатии на кнопку, бот, отвечает на все сообщения в соответствии с пунктом 1.

5)так же будет нужна функция, чтобы бот написал всем тем, с кем ранее вёлся диалог, но по каким-то причинам пользователь прочитал сообщение и не ответил (например: "вы о нас забыли?!")

Так же нужно будет к каждой функции добавить описание, чтобы у меня имелась возможность редактировать настройки бота (сообщения которые он игнорирует, сообщения на которые нужно ответить, картинку, которую нужно отправить и т.д.)