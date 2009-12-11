Переделать С++

Итак ест' скриптец на С++.

Это обычная програмка которая через ВинАПи ведет журналирование всеч нажатий кнопок клавиатуры. К сожалению код открытый , и почему то она попала в разряд троянов в антивирусниках. При компиляции на VCxpress антивирусник кричит орет. Надо удалить из нее лишнее чтоб он просто вел журналирование и немножко поменять структуру, чтоб антивир не ругался.

Кто сделает?