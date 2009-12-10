Программа для планировщика задач

Необходима программа, которая копирует папку в на внешний носитель.

Путь папки и носителя (куда копировать папку) должен прописоваться первой и второй строкой в отдельном текстовом файле (Название exe и txt должно быть одинаковым, так как на одном компьютере будет запускаться несколько таких программ)

Бюджет 500 руб