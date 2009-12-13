2 небольшие программы на C++

Требуется создать ПО для связки телефон(модель вами предложенная)+компьютер. Коннект с телефоном через кабель. Задачи прием, обработка смс и отсылка отправителю ответа. Выбирать буду среди тех кто пришлет следующую инфу: 1. С какими моделями телефонов можете организовать такое ПО ...