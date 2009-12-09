Программирование БД - длительное сотрудничество

Бюджет проекта увеличен. Есть графическая утилита, отображающая изображения находящийся в буфере обмена. Задание достаточно простое, но требуется специалист именно в этой области. К существующей программе нужно добавить следующие функции: 1. Drag&Drop из Explorer'а 2. Возможность ресайза картинок при помощи ...
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Требуется программист для длительного сотрудничества имеющий практический опыт по разработке прикладного ПО под windows: разработка специализированных программ различного уровня сложности.
Обязательно:
- знание С# и SQL обязательны;
- желание работать;
География:
-желательно Минск ( рассмотрю все варианты ).
Работаем только по договору.
Возможно сотрудничество с существующими командами.
Связать можно через личку, аську и e-mail.
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