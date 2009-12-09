Программирование БД - длительное сотрудничество

Прикладное ПОЗакрыт16 заявок493 просмотра
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Требуется программист для длительного сотрудничества имеющий практический опыт по разработке прикладного ПО под windows: разработка специализированных программ различного уровня сложности.

Обязательно:

- знание С# и SQL обязательны;

- желание работать;

География:

-желательно Минск ( рассмотрю все варианты ).

Работаем только по договору.

Возможно сотрудничество с существующими командами.

Связать можно через личку, аську и e-mail.

14 лет назад
Kio-design
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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