Работа с объектами Active Directory

Нужна программа, которая бы выводила информацию на экран, полученное с базы данных MySQL. Должна иметь интерфейс Windows, на каком языке будет написано все равно. Всего около 30 параметров: дата ухода прихода на работу и т.д. ...
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На условиях удалённой работы,срочно требуется программистдля создания инструмента по удалению и восстановлению объектов и связанных с ними атрибутов, хорошо владеющий знаниями Active Directory Management Tool.
Данный инструмент, необходимо реализовать на C# , под , Windows 2000, XP, Vista, Windows 7.0.
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