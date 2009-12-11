Тулбар для фаерфокса

$50
Прикладное ПОЗавершен3 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток.

Ищу программиста, способного написать плагин.

Суть плагина - он должен парсить из ФФ данные, которые загрузились с сайта в он-лайн режиме (к примеру из чата кол-во сообщений пользователя Вася, Петя и Маша), при этом плагин не должен обращаться к конкретным страницам из браузера. Информацию брать только из загруженного в браузере окна!

Естественно на коммерческой основе.

Все условия готов обсудить по ICQ 4816816

14 лет назад
deep12345
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
supreme1
Олег 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работа была оплачена оперативна, все ок.
VKomlev
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
3 дня
  • Похожие заказы

  • Проект 1С Автоматизация Аутсорсинговой фирмы

    Необходимо выполнить дипломный проект на платформе 1с v8. Должен включать в себя операции по приему заявки, назначение ответственных, и факты о выполнении. Так же должна присутсвовать некоторая логика, которая распределяет сервисников по заданиям. В наличии ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Десктопное приложение сравнения прайсов с доп.фун.

    Десктопное приложение для привязки товаров, наценкой, просмотром товара( у кого/их поставщиков, их цены и цены после наценки) с послед выгрузкой прайса в нужный формат (.xls и csv) и с настраиваемыми полями, полной настройкой всех необходимых ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с форматом GIF - изменение глубины цвета

    $10

    Есть наброски программы в VS2005 (GUI). Нужно "прикрутить" функциональность. Задача: 1) Открыть GIF-файл. 2) Отобразить его в программе. 3) Добавить Slider Control: при перетаскивании ползунка меняется глубина цвета выводимого изображения (вправо - уменшается, влево - в исходное положение). 4) Выйти из ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персонифицированная рассылка

    Имеется база данных клиентов, содержащая в том числе e-mail клиента, имя, отчество, пол, номер отдела, за которым клиент закреплен необходимо написать программу, рассылающую информацию о новых предложениях отдела (берется из текстового файла), каждому клиенту необходимо подставлять ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрапер для букмекерского сайта

    Необходима написанная на Java компонента, которая скачивает данные о ставках (все ставки по всем видам спорта) с сайта http://bet-at-home.com/start.aspx и записывает их в заданном XML формате. Имея в планах около 30 аналогичных проектов, мы заинтересованы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Импорт из xml в 1С: Управление торговлей 8.1

    $100

    Внешняя обработка из xml импорт в 1С На основании данных Создание события и заполнение события. Тип документа "Новый тендер" Группа Тендеры Тема название тендера Содержание описание тендера Начало тендера Окончание тендера Источник: ссылка на страницу сайта тендера Отвественный (по Основному менеджеру К/А) На основании События, формировать ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод библиограф-ких карточек в формат RUSMARC

    Имеются отсканированные библиотечные карточки в количестве 54 000 штук. Необходимо их перевести в машиночитаемые записи в формате RUSMARC с соблюдением нижеуказанных тех. требований: - Требования к набору обрабатываемых полей и подполей. Полученные записи в результате ретроконверсии, должны ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Софт для IP-систем видеонаблюдения (C-Петербург)

    $1700

    Необходимо разработать ПО для работы с IP-камерами видеонаблюдения. Предложение только для программистов из Санкт-Петербурга, т.к. необходимо передать камеру для разработки. Подробное ТЗ со сриншотами вышлю на почту после предварительной договоренности. Основные моменты: - грамотно продумать ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад