Тулбар для фаерфокса

Доброе время суток.

Ищу программиста, способного написать плагин.

Суть плагина - он должен парсить из ФФ данные, которые загрузились с сайта в он-лайн режиме (к примеру из чата кол-во сообщений пользователя Вася, Петя и Маша), при этом плагин не должен обращаться к конкретным страницам из браузера. Информацию брать только из загруженного в браузере окна!

Естественно на коммерческой основе.

Все условия готов обсудить по ICQ 4816816