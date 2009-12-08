Работа с форматом GIF - изменение глубины цвета

Автоматизация Интернет и розничных магазинов на базе 1С: Предприятие . Подробности во вложении. Пишите Вашу цену и реальные сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть наброски программы в VS2005 (GUI).
Нужно "прикрутить" функциональность.
Задача:
1) Открыть GIF-файл.
2) Отобразить его в программе.
3) Добавить Slider Control: при перетаскивании ползунка меняется глубина цвета выводимого изображения (вправо - уменшается, влево - в исходное положение).
4) Выйти из программы (исходный файл не изменяеться).
Время: до 8/12/2009, 00:00.
ICQ: 331300313.
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