Нужно создать программу, позволяющую автоматически обрабатывать входящие заявки на сайте. Потребуется хорошее знание Excel и php. С моей стороны адекватная оплата в соответствии с ТЗ. Доп.вознаграждение за добавление в программу прочих полезных функций. Выполнение требуется в ...
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Нужна программа на VB.NET (возможно, на C#), которая бы позволяла:
- подключаться к USB-ключу ruToken (www.rutoken.ru)
- считывать информацию из сохраненного в ключе файла
Есть Комплект разработчика со всей документацией
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