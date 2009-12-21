Несколько маленьких программок на WinApi

$40
Прикладное ПОЗавершен7 заявок369 просмотров
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Несколько небольших программ на WinApi.

Демонстрируют возможности WinApi :

- создание окон, вывод в окно, использование группы флажков,

- использование меню, строки состояния, диалоговой панели.

На выполнение есть две недели. Оплата по webmoney или yandex.

14 лет назад
eKuZnetZova
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
shapod
Денис 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Денис превосходно выполнил все требования зания. Приятно работать. Рекомендую!
Очень приятный заказчик. Точное задание, быстрый ответ на все возникающие вопросы, своевременная оплата - что еще нужно...
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