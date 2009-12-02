Создание программы клиент сервер SQL(Firebird)

Здравствуйте. Нужно запроектировать и желательно создать пробный образец системы подсчёта пассажиров общественного транспорта, в частности на "газель" Пишите на асю: 445-614-202 Прошу извинения у тех кто отписал по моей просьбе в асю. Из-за некоторой ошибки юины были не добавлены ...