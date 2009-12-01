Подсчёт пассажиров общественного транспорта

Здравствуйте.

Нужно запроектировать и желательно создать пробный образец системы подсчёта пассажиров общественного транспорта, в частности на "газель"

Пишите на асю:

445-614-202

Прошу извинения у тех кто отписал по моей просьбе в асю. Из-за некоторой ошибки юины были не добавлены и я утерял связь с некоторыми фрилансерами. Просьба ещё раз отписать.

Система достаточно простая:

Какой-то датчик возможно 2 ИК, или датчик на сидении.

Микроконтроллер, который будет обрабатывать сигналы датчика и защищать от уловок водителей. Таких как несанкционированное отключение системы или нарушение работы датчика. Возможно постановка датчика определяющего положение двери открыта/закрыта

И табло скорее всего на 7канальные табло, которое просто накручивается.

Диспетчер в начале раб. Дня будет обходить все машины в журнал заносить начальное показание датчика а в конце записывать конечное.

Обязательно запроектировать систему питания от ресурсов машины.

Систему как обычно нужно сделать дешёвой и дёшево. Возможно, что программная часть будет сделана нашими ресурсами, в зависимости от стоимости этой работы вами.