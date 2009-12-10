Delphi работа с сайтом

Необходимо разработать модуль для связи корпоративной ip телефонии с SIP сервером Asterisk
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработчик должен уметь делать следующее
работа с веб формами: заполнение, постинг
ведение базы данных (можно на файлах)
многопоточность (необязательно)
приоритеты такие:
1. цена
2. качество
3. опыт работы
сделать нужно следующее:
1. парсинг кеев из wordstat.yandex.ru, например я вбиваю слово в программу "секс фото" и задаю количество и программа мне ходит по вордстату и собирает кейворды сортируя их по убыванию от самых посещаемых до самых низкочастотных
2. парсинг фоток - программа ходит по Images.yandex.ru и по указанным кейвордам собирает фотографии заданное количество
3. модуль создания страниц. программа заходит на заданный сайт(ы) (движки однотипные), логинится в админку, создает там фотоальбом с заданным названием, размещает там фотографии из модуля два и называет их именами из модуля 1.
далее, в общем должно получится примерно следующее
я, в модуль 1 внес 100 ключевых слов к каждому из них указал количество 50
программа прошла по вордстату, собрала 100*50 ключевых слов (сортировку по популярности необязательно делать, делать можно как удобнее программисту и также количество можно тоже сделать не произвольное а удобное с точки зрения парсинга)
затем, после окончания работы модуля 1 программа сама стартует работу модуля 2 и вносит в него списки кейвордов, парсит фотки, складывает их как то удобным для себя образом и стартует модуль 3 также автоматом
модуль 3 заходит на сайт, логинится, смотрит что напарсилось, создает 100 разделов, начинает в каждый из них добавлять по 50 фотографий..
в итоге должен получится комплекс по созданию сайтов.. как бы должно быть единое управление этим делом, я могу создать например профиль в котором укажу список кейвордов и настройки доступа к сайту, все, остальное программа делает сама я только нажимаю кнопку старт. движок сайта будет юкоз, исполнителю дам пример сайта с которым работать.
платить буду после тестирования продукта или поэтапно (надеюсь моя репутация не позволит вам сомневаться)
нужна как программа, так и исходные кода. желательно очень делфи 7. компоненты любые, лишь бы не глючило.
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