Delphi работа с сайтом

Прикладное ПОЗавершен6 заявок273 просмотра
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Разработчик должен уметь делать следующее

работа с веб формами: заполнение, постинг

ведение базы данных (можно на файлах)

многопоточность (необязательно)

приоритеты такие:

1. цена

2. качество

3. опыт работы

сделать нужно следующее:

1. парсинг кеев из wordstat.yandex.ru, например я вбиваю слово в программу "секс фото" и задаю количество и программа мне ходит по вордстату и собирает кейворды сортируя их по убыванию от самых посещаемых до самых низкочастотных

2. парсинг фоток - программа ходит по Images.yandex.ru и по указанным кейвордам собирает фотографии заданное количество

3. модуль создания страниц. программа заходит на заданный сайт(ы) (движки однотипные), логинится в админку, создает там фотоальбом с заданным названием, размещает там фотографии из модуля два и называет их именами из модуля 1.

далее, в общем должно получится примерно следующее

я, в модуль 1 внес 100 ключевых слов к каждому из них указал количество 50

программа прошла по вордстату, собрала 100*50 ключевых слов (сортировку по популярности необязательно делать, делать можно как удобнее программисту и также количество можно тоже сделать не произвольное а удобное с точки зрения парсинга)

затем, после окончания работы модуля 1 программа сама стартует работу модуля 2 и вносит в него списки кейвордов, парсит фотки, складывает их как то удобным для себя образом и стартует модуль 3 также автоматом

модуль 3 заходит на сайт, логинится, смотрит что напарсилось, создает 100 разделов, начинает в каждый из них добавлять по 50 фотографий..

в итоге должен получится комплекс по созданию сайтов.. как бы должно быть единое управление этим делом, я могу создать например профиль в котором укажу список кейвордов и настройки доступа к сайту, все, остальное программа делает сама я только нажимаю кнопку старт. движок сайта будет юкоз, исполнителю дам пример сайта с которым работать.

платить буду после тестирования продукта или поэтапно (надеюсь моя репутация не позволит вам сомневаться)

нужна как программа, так и исходные кода. желательно очень делфи 7. компоненты любые, лишь бы не глючило.

Delphi
14 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shmih
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
7 дней
Отличный специалист, все на 5+, заказанный софт работает хорошо, корректно обрабатывает ошибки, с упорством быка делает свое дело.качеством выполнения заказа доволен, будем работать и в будущем я надеюсь.
Наверное лучший заказчик с которым работал. Интересный в общении, знает чего хочет. Понятное тз и мгновенная оплата по завершению проекта (на тестирование ушло минут 10), что тут еще скажешь. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
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