Создать базу данных для хранения информации

$10
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Turbo Pascal 7.0

Предметная область для которой создается базаданных:

"Справочная юлльницы"

Задание: Создать базу данных для хранения информации о врачах и пациентах в

больнице.

Основные атрибуты базы данных:

*ФИО врача;

*Специальность;

*Отделение;

*ФИО больного (может быть много);

*Телефон пациента;

*N палаты;

*диагноз;

*состояние;

*температура;

*стоимость пребывания одного дня в больнице.

Основные запросы на поиск информации в базе данных:

*По фамилии врача выдать список его пациентов;

*По ФИО пациента выдать справку о его состоянии;

*По ФИО пациента выдать № палаты где он лежит;

*При поиске фамилии врача использовать справочник.

Функциональные клавиши (Меню):

*Ввод пароля(после чего появляется меню);

*Добавить информацию в базу данных;

*Удалить информацию из базы данных;

*Редактировать информацию в базе данных;

*Вычислить стоимость пребывания каждого пациента в больнице (Ввести количество

дней прибывания в больнице).

*Подготовить Итоговою ведомость с указанием ФИО врача и его пациента.

*Просмотр врача и его пациентов

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14 лет назад
kacergei
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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