База данных

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$25
Прикладное ПОЗавершен1 заявка319 просмотров
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Нужно сделать работу.

тз прилагается.

срок-до ночи среда-четверг.

оплата в воскресенье.

DELPHI.!!!!!!!!!

14 лет назад
ILCDWork
Сергей 
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
S-t-i-t-c-h
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена на отличном уровне. Всегда на связи, оперативное реагирование. Рекомендую всем заказчикам. С данным исполнителем будем продолжать работать и в дальнейшем.
Требования к задаче были четко сфорулированы. Проблемм с оплатой не возникло. В целом работать с человеком достаточно приятно.
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