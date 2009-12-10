База данных

Нужно сделать программы Рекуррентный многослойный перцептрон и алгоритм обучения На чем будет - не суть важно (предпочтение С++ либо в Маткаде, но пойдет и Матлаб, и Maple, и Делфи, и Java). тут материал http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/12/ http://www.iatp.am/ino/rau/pmi102/_Alisa%20Aleksanyan/kursovaya2.htm срок 4 дня