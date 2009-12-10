База данных

Необходимо разработать модуль для связи корпоративной ip телефонии с SIP сервером Asterisk
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Нужно сделать работу.
тз прилагается.
срок-до ночи среда-четверг.
оплата в воскресенье.
DELPHI.!!!!!!!!!
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