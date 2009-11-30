Программа автоматизатор работы Facebook

$2000
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок248 просмотров
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Нужна программа автоматизатор работы Facebook

в кратце функции такие:

- поиск и сбор ID по группам и фен-листам фейсбука

- добавление друзей и фанатов

- капча байпас с помощью decaptcher.com

- масс сендер друзьмя

- масс poke друзьям

- поддержка нескольких аккаунтов

- поддержка использования прокси (либо путем ввода прокси либо

рандомный паблик прокси берется)

- автоматизация работы модулей

- апдейтер Wall и Status

- защита программы путем активации через сайт

- инсталлер

аналоги: FaceBook Blaster Pro и Faceboo Friend Adder

14 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$2300
21 день
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