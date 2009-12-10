Криптоанализ гаммирования Билдер (2)

Необходимо разработать модуль для связи корпоративной ip телефонии с SIP сервером Asterisk
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Разработка программных средств криптоанализа шифротекстов, полученных с помощью алгоритма гаммирования.
программа С++ builder 6.
Чтоб шифровал гаммироваванием и дештифровал простым перебором циклов... ну чтоб не очень на долго
тут алгоритм
срок - 2 дня
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Среда разработки- Qt или KDevelopment. Язык написания- C. Создать информационно тестирующую программу, что позволяет: 1)получить иформацию по заданной теме:Файловая система Unix 2)пройти тест по этой теме 3)\получить оценку После прохождения теста, пользователь должен получить оценку по 12 бальной системе. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно запроектировать и желательно создать пробный образец системы подсчёта пассажиров общественного транспорта, в частности на "газель" Пишите на асю: 445-614-202 Прошу извинения у тех кто отписал по моей просьбе в асю. Из-за некоторой ошибки юины были не добавлены ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Turbo Pascal 7.0 Предметная область для которой создается базаданных: "Справочная юлльницы" Задание: Создать базу данных для хранения информации о врачах и пациентах в больнице. Основные атрибуты базы данных: *ФИО врача; *Специальность; *Отделение; *ФИО больного (может быть много); *Телефон пациента; *N палаты; *диагноз; *состояние; *температура; *стоимость пребывания одного дня в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужно сделать работу. тз прилагается. срок-до ночи среда-четверг. оплата в воскресенье. DELPHI.!!!!!!!!!Завершен14 лет назад
Разработчик должен уметь делать следующее работа с веб формами: заполнение, постинг ведение базы данных (можно на файлах) многопоточность (необязательно) приоритеты такие: 1. цена 2. качество 3. опыт работы сделать нужно следующее: 1. парсинг кеев из wordstat.yandex.ru, например я вбиваю слово в программу "секс ...Завершен14 лет назад
- $2000
Нужна программа автоматизатор работы Facebook в кратце функции такие: - поиск и сбор ID по группам и фен-листам фейсбука - добавление друзей и фанатов - капча байпас с помощью decaptcher.com - масс сендер друзьмя - масс poke друзьям - поддержка нескольких аккаунтов - ...Закрыт14 лет назад
Нужно написать 2 программы в дальнейшем возможна ещё 1 1. Определение операции умножения матрицы на вектор 2. см. файл С подробными комментариями, пишите цену за 2 задачи.Завершен14 лет назад
Требуется реализовать потоковое транскодирование видео потоков формата WMV в формат 3gp (H263,AMR) (или предложить готовое решение) и трансляцию полученного потока по rtsp (rtp). Платформа любая. Скорее всего, проще было бы это сделать с помощью VLC. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать программы Рекуррентный многослойный перцептрон и алгоритм обучения На чем будет - не суть важно (предпочтение С++ либо в Маткаде, но пойдет и Матлаб, и Maple, и Делфи, и Java). тут материал http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/12/ http://www.iatp.am/ino/rau/pmi102/_Alisa%20Aleksanyan/kursovaya2.htm срок 4 дняПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад