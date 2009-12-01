Программа для прохождения тестов

Прикладное ПОЗакрыт10 заявок455 просмотров
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Среда разработки- Qt или KDevelopment. Язык написания- C.

Создать информационно тестирующую программу, что позволяет:

1)получить иформацию по заданной теме:Файловая система Unix

2)пройти тест по этой теме

3)\получить оценку После прохождения теста, пользователь должен получить оценку по 12 бальной системе. Вопрос, ответы и оценка должны записываться в файл с именем пользователя. Тест должен содержать не менее 10 вопросов.

Срок-до 20 декабря.

Вопросы не обязательно по теме, главное рабочее приложение

14 лет назад
Jene4ka
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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