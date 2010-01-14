Блокировка компьютера через заданное время

Здравствуйте.

Задача - разработать ПО, которое блокирует компьютер (Windows) через фиксированное время - 1 час, например. Это аналог ПО интернет-кафе. Должен быть предусмотрен таймер с обратным отсчетом и сигнализацией за 5 мин. до конца работы, а также возможность продолжить после блокировки сеанс работы или начать новый. Более подробное ТЗ - выбранному разработчику.

Срок: 5-7 дней

С меня - конкретная постановка и оперативная оплата. Жду Ваших предложений.

С уважением,

Антон Николаев