Блокировка компьютера через заданное время

$100
Прикладное ПОЗавершен15 заявок569 просмотров
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Здравствуйте.

Задача - разработать ПО, которое блокирует компьютер (Windows) через фиксированное время - 1 час, например. Это аналог ПО интернет-кафе. Должен быть предусмотрен таймер с обратным отсчетом и сигнализацией за 5 мин. до конца работы, а также возможность продолжить после блокировки сеанс работы или начать новый. Более подробное ТЗ - выбранному разработчику.

Срок: 5-7 дней

С меня - конкретная постановка и оперативная оплата. Жду Ваших предложений.

С уважением,

Антон Николаев

14 лет назад
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
okman
Олег 
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$100
10 дней
Олег, спасибо за отлично выполненную работу! Тем, кто планирует работать с Олегом, могу сказать, что он - очень ответственный человек: 1) выполнив все пункты ТЗ, предложил и воплотил несколько улучшений, которые не пришли мне в голову на этапе постановки задачи 2) даже после окончания проекта и оплаты он подкорректировал пару мест в программе, о которых я как заказчик и пользователь и не узнал бы Так что, если Вам нужна качественная работа, от души рекомендую!
Очень вежливый человек, никаких проблем с оплатой. Предоставил детальные спецификации и вообще принимал активное участие в разработке на всех ее стадиях. От сотрудничества - только положительные впечатления.
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
2 дня
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