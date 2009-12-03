Тестовое ПО для использования GPU видеокарт Radeon

Необходимо написать на Delphi (версии не выше 2007) тестовую программу для максимального использования функционала графических ядер видеокарт Radeon - главным образом, серии HD 58** и 59**.

Нужно написать тестовые функции для вычислений с плавающей запятой, с замером производительности (аналогичные функции должны быть для CPU, для сравнения производительности). Также желательно задействовать возможности видеокарт в режиме CrossFireX.

По завершении задачи, предоставить исходный код программы, повторюсь, на Delphi. Весь код должен быть подробно прокомментирован на русском языке.

Срок выполнения заказа - не более 3х суток, т.к. программка должна получиться небольшой.