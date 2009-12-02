Программа управления культурным комплексом

Прикладное ПОЗакрыт29 заявок447 просмотров
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Нужно разработать программу для управления помещениями, сдаваемымы в краткосрочную аренду

(на несколько часов для треннингов, концертов и т.д.). Нужны также: наглядность занятости помещений (их более 30), учет распределения ресурсов (оборудования и тех. средств) и финансовых взаимоотношений.

14 лет назад
colscy
57 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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