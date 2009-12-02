Задача для любителя КР2 со знанием математики.

Требуется человек, любящий Космических рейнджеров и разбирающийся в математике. Если выражения "разрывная функция" и "диф. ур-ние" для вас пустой звук, пожалуйста, не тратьте свое и мое время.

Задача следующая - для игры, напоминающей КР2 необходимо разработать мат. модель расчета стоимости шмоток. На входе есть список параметров и формулы расчета повреждений в бою, на выходе необходим набор формул, подставляя в которые числовые значение параметров можно получить числовое значение стоимости шмотки. Условие баланса - за одну и ту же цену игрок получает одинаковые преимущества в бою. Возможно, что создать "честную" мат. модель не выйдет (или будет очень сложно), тогда без проблем можно использовать приближения. Если вам интересно, обращайтесь сразу в скайп starni27