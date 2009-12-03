Необходимо написать модуль для 1С который должен уметь синхронизироваться с удаленным сервером по HTTP протоколу. Подробности в аттаче.

Документ содержит описание желаемой функциональности - которая возможно недостижима в рамках 1С ( я не обладаю достаточной информацией о возможностях 1С и хранении данных в ней). Однако наверняка есть обходные маневры - все обсуждаемо. Главное что для конечного пользователя это должно быть не сложнее нескольких кликов мышью.

В результате рассмотрения этого документа я хочу получить оценку разработки по времени и деньгам.

Заранее спасибо.