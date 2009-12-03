Требуется человек для написания приложения клиент сервер SQL(Firebird) . Клиентская часть под Windows XP Стол заказов автозапчастей, функционал можно посмотреть на сайте http://www.tradesoft.ru/products/orders/ в текущий момент пользуемся ей, но ввиду корявости sql запросов программа медленно работает при удаленном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать модуль для 1С который должен уметь синхронизироваться с удаленным сервером по HTTP протоколу. Подробности в аттаче.
Документ содержит описание желаемой функциональности - которая возможно недостижима в рамках 1С ( я не обладаю достаточной информацией о возможностях 1С и хранении данных в ней). Однако наверняка есть обходные маневры - все обсуждаемо. Главное что для конечного пользователя это должно быть не сложнее нескольких кликов мышью.
В результате рассмотрения этого документа я хочу получить оценку разработки по времени и деньгам.
Заранее спасибо.
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