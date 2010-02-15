Создание прогр. для автоматизации работы на сайте

Впечатления самые положительные. Ринат за неделю выполнил задание, над которым три весьма уважаемых фрилансера работали в общей сложности 4 месяца, так и не справившись с задачей. Профессиональный и ответственный специалист. Буду очень рад сотрудничеству в работе над дальнейшими проектами. Большое спасибо за проделанную работу.