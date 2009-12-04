Программа для сканирования медицинских документов

Необходима программа со следующей функциональностью:

1. Сканирование с локального TWAIN сканера с заданными заранее настройками одно- или многостраничных документов

2. Формирование PDF-файла с заданными параметрами качества

3. Запрос с сервера (MSSQL) списка пациентов / услуг (2 уровня) для привязки документа, с определенными правилами приоритизации, использующие, в частности, имя текущего доменного аккаунта и текущую дату. Запрос возможен также с параметрами по пунктам БД.

4. Регистрация привязки документа к услуге на сервере (хранимая процедура).

5. Размещение файла в репозиторий на сервере.

Дополнительные требования:

1. Платформа Windows.

2. Программа должна уметь сворачиваться в трей и выскакивать обратно.

3. Максимальная простота интерфейса.

Предложения буду анализировать где-то раз в пару дней.